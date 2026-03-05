Venezuela y Shell consolidan ruta de cooperación para el desarrollo de petróleo y gas

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó la firma de un Acuerdo Marco y una Alianza Técnico-Financiera con la transnacional Shell para potenciar la producción de hidrocarburos en el país.

El convenio se centra específicamente en el desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Piritual, ubicadas en la División Punta de Mata (Monagas), bajo los parámetros de la Ley de Hidrocarburos.

Durante el acto, Rodríguez destacó que estos acuerdos dan vida a nuevos modelos de negocios que permiten sinergias entre el Estado y empresas internacionales de trayectoria histórica en el país.

La Mandataria Encargada subrayó que esta firma representa un paso firme hacia la estabilidad energética y el aprovechamiento soberano de los recursos naturales para el beneficio nacional.

Prensa Presidencial