Venezuela suspende convenio gasífero con Trinidad y Tobago

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la suspensión inmediata del Acuerdo Macro de Cooperación Energética con Trinidad y Tobago, tras recibir una propuesta formal por parte del Ministerio de Hidrocarburos y la estatal petrolera PDVSA.

Durante su pronunciamiento, el mandatario explicó que la decisión responde a las amenazas de convertir a Trinidad y Tobago en una plataforma de operaciones del supremacismo imperial estadounidense contra Venezuela y el resto de Suramérica.

“He aprobado una medida cautelar para dejar sin efecto el convenio, como respuesta a estas amenazas que buscan apoderarse de las riquezas de nuestro país”, afirmó.

El Jefe de Estado también informó que ha solicitado que el caso sea elevado al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional, con el objetivo de evaluar una respuesta estructural y definitiva en torno a este tipo de acuerdos.

El Presidente reiteró que el gobierno venezolano ha presentado pruebas al Ejecutivo trinitense sobre la presunta participación de agencias estadounidenses, como la CIA, en acciones de provocación militar contra Venezuela. En ese contexto, lamentó la postura de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a quien acusó de respaldar una agenda belicista impulsada desde Washington.

Horas antes, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez había informado que las autoridades del sector energético recomendaron la cancelación del acuerdo, firmado originalmente en 2015 por un período de diez años y renovado automáticamente por cinco años más en febrero de este año, conforme al artículo 3, numeral 3 del documento.

Rodríguez detalló que el convenio contemplaba una amplia cooperación en materia de gas natural, incluyendo el desarrollo conjunto de yacimientos, infraestructura energética, proyectos de hidrocarburos y monetización de recursos compartidos.

La vicepresidenta también recordó que, al asumir su mandato, la primera ministra trinitense sorprendió con declaraciones hostiles hacia Venezuela, incluyendo una supuesta amenaza de guerra. “Lamentablemente, ha adoptado una postura agresiva y se ha alineado con planes de desestabilización promovidos por Estados Unidos”, denunció Rodríguez.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial