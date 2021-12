Verstappen superó a Hamilton, pero no a Juan Pablo Montoya

La temporada 2021 de la Fórmula 1 será, para muchos expertos, la más épica de la historia. Tal y como lo dejó ver el final del Gran Premio de Abu Dabi, en donde Max Verstappen, con una maniobra exquisita en la última vuelta, logró superar a Lewis Hamilton y proclamarse el nuevo campeón del deporte rey del motor. Una acción que sigue dando jugo a nivel mundial y que el neerlandés la hizo ver como quitarle un caramelo a un niño.

Sin embargo, el nombre de Juan Pablo Montoya ‘voló’ por los pasillos del circuito de Yas Marina, puesto que, en caso que Verstappen no se hubiese coronado campeón, le habría quitado el récord negativo al piloto colombiano, el cual se trata de ganar siete ‘poles’ en un solo año, pero no alcanzar el título. Algo que estuvo cerca de sucederle al nacido en Hasselt, Bélgica.

En la temporada 2002, con Williams, Montoya ganó la ‘pole’ en Interlagos, Mónaco, Canadá, Nurburgring, Silverstone, Francia y Monza; pero respecto a la clasificación de F1 el campeón fue Michael Schumacher. En esta oportunidad, Max alcanzó las 10 ‘poles’ en la temporada, pero logró redondear la campaña con un título in extremis.

Verstappen, de 24 años, se convirtió en el primer piloto de los Países Bajos en ganar el Mundial y el primero en hacerlo con un motor Honda desde que lo hiciese por última vez en 1991 y con un McLaren el mito brasileño Ayrton Senna, que ganó tres Mundiales para Brasil.

In the end, it went right down to the *very* end

Max Verstappen passes Lewis Hamilton on the final lap of the final race of 2021, to claim the title 👀

What a season

What a battle #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/HK6C3pzJru

