VI Congreso de Venacor integrará a 45 empresas de refrigeración del 16 al 18-Oct

El sexto Congreso de la Cámara Venezolana de las Industrias de la Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración (Venacor), se extenderá del 16 al 18 de octubre en las instalaciones del Hotel Meliá de 11 a.m. a 7 p.m. , ubicado en Caracas. Así lo informó este lunes el director ejecutivo del conjunto empresarial, Carlos Maciá, durante el desarrollo del programa Buena Vibra.

«El Congreso Venacor es una vitrina para que esas empresas tengan esa oportunidad de mostrar esos productos, esas últimas innovaciones, y también para que las personas se puedan capacitar y conocer esos avances desde el punto de vista técnico», explicó Maciá. Señaló adicionalmente el vínculo que mantiene Venacor con el Fondo Venezolano para la Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin), con el cual mantienen actividades en escuelas técnicas.

También detalló que 45 empresas pertenecientes a este sector estarán presentes durante la reunión, aunado a más de 45 ponencias técnicas, comerciales y gerenciales; las cuales incluirán a instructores y profesores de Colombia, España, Estados Unidos, Panamá, y Brasil; quienes estarán presentes en las conferencias técnicas, y responden a la necesidad de mantener capacitados a los profesionales y técnicos venezolanos en este sector.

El ingreso al evento es completamente gratuito, pero requiere un previo registro mediante una planilla en el portal web de la organización. «La climatización y la refrigeración son un sector omnipresente; atendemos transversalmente todos los sectores del país […] solo nos damos cuenta de la importancia de este sector cuando no está presente», argumentó el representante corporativo. «Yo invito a todos para que sigan apostando a este bello país», concluyó Maciá.

F/VTV