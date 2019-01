Viceministro Castillo: El Grupo de Lima fracasó de manera estruendosa y está haciendo un ridículo internacional

El viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, William Castillo, aseveró este lunes que el Grupo de Lima fracasó en su intención de imponerle a Venezuela la línea dictada por Estados Unidos.

“Hay una operación mediática como para ocultar un fracaso, una división, una impotencia del Grupo de Lima para imponerle la línea de EEUU a Venezuela y creo que eso es lo que vamos a ver, lo que parece hoy, a pocas horas de la toma de posesión, es que el Grupo de Lima fracasó de una manera estruendosa y está haciendo un ridículo internacional”, dijo el Viceministro en transmisión de Venezolana de Televisión.

Mencionó que algunos miembros del Grupo de Lima, durante la jornada de este lunes, expresaron que no van a dejar a sus países a los funcionarios venezolanos. Además refirió el viceministro que asomaron la posibilidad de retirar a sus embajadores de Venezuela y hasta ahora no lo han hecho aunque pudieron expresarlo en la misma resolución injerencista que emitieron el pasado viernes.

Destacó que México le dio una lección de respeto y dignidad a todos los cancilleres que asistieron el pasado viernes a la reunión del Grupo de Lima. “El Grupo de Lima está herido de muerte, México le acaba de dar una lección de dignidad, la nueva administración de México del Presidente López Obrador acaba de dar una lección de dignidad, de respeto internacional, les dijo en su cara que México no se va a involucrar en operaciones de agresión a un país soberano, que no se va a inmiscuir, que va a respetar los principios de la constitución mexicana de respeto a la no injerencia en asuntos internos de otro Estado, no intervención y solución pacífica de los conflictos, al México reivindicar eso le introduce una cuña, una división en esta línea que pretendía imponer EEUU”, afirmó.

GRUPO DE LIMA NO TIENE LEGITIMIDAD INTERNACIONAL

El Viceministro Comunicación Internacional aclaró que el Grupo de Lima no tiene legitimidad internacional porque no tiene carta fundacional y no forma parte del Sistema de Naciones Unidas. “Se trata de un grupo político, una alianza dirigida por EEUU tras bastidores , no tiene ninguna legitimidad internacional, no tienen un documento fundacional, no forma parte del sistema de Naciones Unidas, es una alianza política”, explicó.

Comentó que esta alianza surgió de las sucesivas derrotas de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la imposibilidad de aplicar la carta democrática a Venezuela. “Este grupo que está absolutamente desprestigiado, que actúa al margen del derecho público internacional, que no respeta, que viola la Carta de las Naciones Unidas, queda en ridículo porque pretende imponerle una decisión a un país soberano, eso no existe en ninguna parte del mundo”, recalcó.

“UNA VERGÜENZA HISTÓRICA”

Calificó como una vergüenza el hecho de que los países del Grupo de Lima hayan firmado una resolución que además fue redactada por el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, quien “el día de la reunión en Lima Pompeo llamó, hizo una videoconferencia para decirles lo que tenían qué colocar en el comunicado, es una vergüenza histórica lo que han hecho estos gobiernos, es una actitud lamentable que la historia y el pueblo se la cobrará algún día”.

Texto/Sandra Izarra

Foto/Archivo