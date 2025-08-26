Viceministro Palencia: Venezuela registra baja en homicidios

El viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, informó que Venezuela presenta actualmente 1,9 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa una reducción significativa en comparación con años anteriores.

Durante una entrevista con medios nacionales, Palencia destacó que la fusión entre la comunidad, las fuerzas militares y policiales ha contribuido a consolidar al país como un territorio más seguro.

Asimismo, señaló que este año se ha registrado una disminución de los actos de vandalismo en instituciones educativas, un logro atribuido a la implementación de los Cuadrantes de Paz, política de seguridad ciudadana liderada por el Gobierno Bolivariano.

En Caracas, los Cuadrantes de Paz han coordinado de manera efectiva con los ejes políticos territoriales, fortaleciendo la seguridad y la convivencia en la capital, enfatizó Palencia.

T/CO