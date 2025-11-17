Viceministro Pimentel: Política exterior de Egipto es clave para fortalecer relaciones del Sur Global

La política exterior de la República Árabe de Egipto es clave para fortalecer las relaciones del Sur Global. Este país busca promover la seguridad, el desarrollo económico y la estabilidad regional, destacó el viceministro de Relaciones Exteriores para ‎África, Yuri Pimentel, durante la instalación del seminario diplomático: «Venezuela-Egipto. 75 años de Relaciones Diplomáticas rumbo a un futuro multipolar por el Sur Global».

‎»Egipto es un pilar indispensable en la arquitectura multilateral, además de ser un actor importante en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al igual que en la Liga de los Estados Árabes y miembro estratégico en la expansión del BRICS Plus», aseveró.

‎Respecto a la Segunda Comisión Mixta Venezuela-Egipto, que se realizará en 2026, Pimentel manifestó que este mecanismo impulsará nuevos intercambios desde la cooperación en petróleo, gas, minería, economía, industria farmacéutica, agricultura, educación, turismo y cultura.

‎Puntualizó que Venezuela y Egipto mantienen una firme e inquebrantable defensa del multilateralismo, la autodeterminación de los pueblos y la refundación del sistema internacional, en el que prevalezca la igualdad, la soberanía y la justicia social.

‎En esta misma línea, el embajador de la República Árabe de Egipto acreditado en Caracas, Kareem Essam El-Din Amin, reiteró que ambas naciones continuarán profundizando las relaciones de cooperación sobre la base de intereses económicos mutuos y elevar la voz colectiva del Sur Global en el escenario internacional.

‎Por su parte, el viceministro adjunto para América Latina de la Cancillería egipcia, embajador Ashraf Mounir, indicó que la diplomacia cultural es una de las herramientas para unir, fomentar y masificar esta área fundamental entre los pueblos del sur. «Venezuela y Egipto son naciones ricas en cultura, por lo que es el momento de intercambiar saberes en artes escénicas, deporte y danzas, entre otros», acotó.

‎El seminario se realizó en el Museo Boliviano de la Asamblea Nacional, en Caracas, en el marco de las actividades por el 75.° aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Egipto. El mismo contó con la participación de estudiantes de la carrera de Estudios Internacionales de diversas casas de estudios, invitados especiales y funcionarios del Despacho del Viceministro para África de la Cancillería venezolana.

MPPRE