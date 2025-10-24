Vicepresidenta de la República: Emprendimiento es la vía para «garantizar la paz económica, social y política»

Este jueves, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que «las ciudades de emprendimiento», activadas por el Gobierno nacional a fin de contribuir con los pequeños y medianos emprendedores, «son el camino de la unión nacional para derrotar las amenazas contra el país y garantizar la paz económica, social y política».

Durante una visita para atender a los proyectos del Circuito Comunal Simón Bolívar de la parroquia Altagracia, en Caracas, la vicepresidenta indicó que con «Venezuela siendo bloqueada, amenazada y agredida, el pueblo venezolano está concentrado en su bienestar y en su desarrollo propio, porque nada nos aparta de la felicidad del pueblo».

En este sentido, detalló el impacto que tiene en la región y en el país esta microeconomía, la cual representa el 60 % de empleos en la región, mientras que ubica a Venezuela en el puesto número 10 del Índice Mundial de Emprendimientos.

Rodríguez enfatizó que en estos emprendimientos se aplica el Plan de las 7T del presidente Nicolás Maduro, pero, además, se encuentran activados los cuadrantes de paz para hacer frente «a las amenazas que pretendan hacer ese extremismo derrotado».

«Fueron derrotados por el pueblo, ellos saben que están derrotados y no tienen éxito ni lo van a tener porque el pueblo está en unión nacional para garantizar la paz, la tranquilidad, la union productiva y la independencia nacional», señaló.

Asimismo, la vicepresidenta reiteró que estos mismos actores extremistas como María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó, entre otros «son los cómplices de Estados Unidos que quiere adueñarse de las grandes riquezas energéticas de Venezuela», sin embargo, aseguró que «ese extremismo derrotado por el pueblo venezolano, nunca ha contado con el amor de los venezolanos».

Aseveró que el pueblo es quien esta construyendo su futuro y, la ciudad del emprendimiento, «se convertirá en un suministro de bienes y servicios al alcance de la comunidad donde el protagonista es la misma comunidad».

En esta parroquia caraqueña se localizan nueve consejos comunales, entre estos: Panteón Nacional, Corazón de Altagracia, Castel Grande, Vencedores de la Trilla, Baloncito 5, Andrés Bello, Simón Rodríguez, Casco Histórico Simón Bolívar y José Martí. Asimismo, aproximadamente 15 mil habitantes y 5 mil familias habitan la comunidad.

Durante su vidita, Rodríguez realizó una serie de visitas casa a casa para verificar las bondades y capacidades productivas que exponen los emprendimientos.

T/Agencia