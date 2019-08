Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Bloqueo total de EEUU contra Venezuela busca sentar las bases de asfixia absoluta contra el país

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez denunció este martes que el bloqueo total anunciado por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela busca sentar las bases de una asfixia absoluta contra todo el pueblo venezolano.

“Ayer el señor Donald trump ha dado una orden ejecutiva donde impone un bloqueo total contra Venezuela, es quitarse la careta, ya él había anunciado la mal llamada cuarentena que consiste en un bloqueo naval contra nuestro país. Ha dado los pasos más peligrosos contra nuestra patria para sentar las bases de asfixia absoluta contra Venezuela”, dijo la vicepresidenta en transmisión de Venezolana de Televisión.

Durante unas declaraciones ofrecidas desde la sede de la Vicepresidencia de la República, en compañía de parte del Gabinete Ejecutivo, Rodríguez destacó que ayer lunes 5 de agosto «se ha dado nuevamente un paso más por parte del señor Donald Trump para completar la agresión contra Venezuela».

Aclaró que la orden ejecutiva emanada del Gobierno de Estados Unidos afecta directamente al pueblo venezolano y no como ha dicho el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton -quien desde Perú donde participó en una reunión del Grupo de Lima- que es una medida dirigida solamente al presidente de la república, Nicolás Maduro. “Esta orden ejecutiva ataca a la población entera de Venezuela, a todos los sectores económicos, a todos los sectores sociales”, aseguró.

Alertó a la comunidad internacional sobre la amenaza que sobre ella se cierne si deciden de manera soberana mantener relaciones comerciales con Venezuela, lo que calificó como un claro amedrentamiento.

“Dice el señor Bolton: ‘estamos dando este paso para negar el acceso de Maduro al sistema financiero global y para aislarlo internacionalmente, pero también le estamos enviando un mensaje a terceros que quieran hacer negocios con el régimen actúen con extrema cautela’ un claro amedrentamiento contra terceros que provean bienes y servicios a nuestra patria incluidos alimentos y medicinas, que por más que ellos quieran decir otra cosa aquí está incluida una amenaza vedada contra proveedores de alimentos y medicinas a Venezuela”, explicó la Vicepresidenta luego de dar lectura a las declaraciones de Bolton.

Rodríguez continuó la lectura de las declaraciones de Bolton, al tiempo que señaló que es un bloqueo total contra la patria dado que Venezuela no podrá contar las divisas para hacer la compra de los insumos esenciales que requiere la nación para su desarrollo. «Esto constituye una violación masiva a los derechos humanos de los venezolanos, porque en el ámbito no discrimina quiénes van a ser afectados por este tipo de bloqueo total, como ellos le han llamado. Un bloqueo completamente ilícito, ilegítimo, criminal, que pretende favorecer a un sector político minoritario extremista (la oposición), que no termina de entender que la única vía es la democracia que está contemplada en la Constitución», recalcó.

Ante la nueva arremetida imperial la Vicepresidenta Ejecutiva hizo un llamado a todo el pueblo venezolano así como al sector productivo del país, a la unión nacional en defensa de la patria hoy amenazada por el Gobierno de los Estados Unidos. «Es un llamado a la unión nacional, a todos los sectores de Venezuela, a que no nos sintamos indignados. Hay que garantizar el futuro y el progreso del desarrollo de nuestro país. El único dueño del destino de Venezuela es su pueblo, la voluntad popular y la soberanísima decisión de los venezolanos», exhortó.

#EnVivo || La vicepresidenta Ejecutiva de la República, @DrodriguezVen, en compañía de las autoridades del Ejecutivo Nacional, ofrece declaraciones desde la sede de la @ViceVenezuela en Caracas. #TrumpDesbloqueaVenezuela https://t.co/9VRuWM7hz9 — Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) August 6, 2019

Texto/Sandra Izarra

Foto/Vicepresidencia