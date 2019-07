Vicepresidenta Delcy Rodríguez destaca carácter humanista de la Misión Robinson

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, destacó la noche de este lunes que la Misión Robinson es un programa profundamente humanista, pues ha garantizado el derecho a la educación gratuita a miles de venezolanos y venezolanas.

“Ustedes son forjadores de un camino de futuro, pero de un camino de luz y hoy han demostrado lo que somos capaces los venezolanos con el esfuerzo propio en esta hermosa misión que nació el 1 de julio de 2003”, resaltó.

Durante el acto de graduación de 63.454 misioneros y misioneras, precisó que es el resultado de los que ha sido la amistad Cuba-Venezuela, expresión del amor, cooperación, unión y hermandad entre ambas naciones.

“Mientras hay quienes se unen para la destrucción en el planeta, Cuba y Venezuela unen su alma y corazón por el amor de nuestros pueblos”, apuntó Rodríguez.

Destacó que en programas como la Misión Robinson se ven reflejada la inversión social del Estado venezolano en el futuro, el desarrollo y el derecho que tienen los pueblos al bienestar social.

“Es alentados saber que Venezuela si tiene un camino y que a pesar de la Guerra Económica, aquí están las grandes misiones sociales de pie, andando porque es la esencia del socialismo bolivariano desde nuestras raíces”, dijo.

Resaltó que Cuba ha sido ejemplo de que por encima del bloqueo criminal, son capaces de llevar la cooperación para la salud y educación en el mundo.

“Hoy Venezuela padece la insensatez y la intolerancia de estos gobiernos que no permiten la diversidad, que no aceptan que no se puede ser distinto al modelo capitalista y pretenden por la vía del bloqueo convertirnos en un país capitalista”, agregó.

Ratificó que desde la Revolución Bolivariana continuarán haciéndose esfuerzos para fortalecer el socialismo impulsado por el comandante Hugo Chávez y que hoy se fortalece con el presidente Nicolás Maduro.

