Vicepresidenta Delcy Rodríguez: “EE.UU. le declaró la guerra al planeta entero”

Durante el acto de conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en la parroquia La Pastora, Caracas, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que Estados Unidos ha emprendido una ofensiva global que amenaza la soberanía de los pueblos.

“Estados Unidos decidió declararle la guerra, no a Venezuela, al planeta entero. Y decidieron que su Secretaría de Defensa sea ahora Secretaría de Guerra”, expresó Rodríguez, al advertir sobre el incremento de acciones que calificó como una “agresión generalizada” contra las naciones independientes.

La alta funcionaria llamó a la organización y conciencia nacional para hacer frente a las amenazas externas. “Venezuela tiene que estar preparada para defender nuestra soberanía”, subrayó.

Rodríguez resaltó que la nación cuenta con un pueblo movilizado y con estructuras sociales fortalecidas. “A nosotros nadie nos da órdenes. Los únicos que nos dan órdenes son el pueblo venezolano, que está bien organizado, bien fusionado en una poderosa unión popular”, dijo.

Asimismo, enfatizó que esa unión entre el poder popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad representa la base de la defensa integral del país ante cualquier intento de intervención extranjera.

El acto en La Pastora formó parte de las actividades de despliegue nacional para fortalecer los Comités Bolivarianos de Base Integral, instancias orientadas a la articulación comunitaria en materia de organización política, defensa territorial y soberanía nacional.

T/CO