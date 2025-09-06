Vicepresidenta Delcy Rodríguez: EEUU quiere apropiarse del petróleo y el gas del país

La vicepresidenta Ejecutiva y ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez encabezó la activación de la Unidad Comunal de la Milicia del Cuerpo de Combatientes de Hidrocarburos, en el estado Anzoátegui, desde donde alertó que «el imperio norteamericano pretende apropiarse del petróleo y el gas de Venezuela de forma gratuita, lo cual no ocurrirá», sentenció.

Rodríguez resaltó que la respuesta de los trabajadores, “¡es producir, producir y producir! para que el pueblo venezolano tenga felicidad social y el petróleo, cada barril que salga, cada gota de petróleo, lo tienen que pagar; cada molécula de gas lo tienen que pagar en el marco de mecanismo de cooperación conforme a las leyes de Venezuela”.

Informó que posterior a la convocatoria al alistamiento, el cuerpo combatiente de la industria petrolera, petroquímica y gas en el estado Anzoátegui se incrementó en 600%. Destacó que la clase trabajadora de la industria petrolera continúa laborando cada día para garantizar la mayor felicidad posible al pueblo venezolano.

«Aquí están los Cuerpos de Combatientes en todo el sistema de refinación, en todas las áreas operativas, nosotros estamos aquí atendiendo el Sistema de Refinación Oriente de la Refinería de Puerto la Cruz, y estamos atendiendo sus instrucciones de cómo elevar el apresto operacional, estar listos, pasar de esta etapa de alistamiento a activarnos en operaciones y en proceso también de formación», enfatizó Rodríguez.

T/Agencias