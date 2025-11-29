Vicepresidenta Delcy Rodríguez lideró reunión con consejo sectorial y Gobierno Estudiantil

Este viernes, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, lideró la tarde de este viernes un encuentro de trabajo en el que se abordaron temas de interés nacional con los vicepresidentes sectoriales en la que destacó la participación del sector estudiantil, cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro.

La reunión de trabajo contó con la participación de representantes de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU) y la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (FEVEEM), quienes, junto a los vicepresidentes y alta funcionaria, revisaron el programa aprobado en el congreso constituyente de los liceos y universidades, el cual se estará evaluando semanalmente.

Durante la sesión, se revisaron otros temas clave de interés nacional, como el despliegue del «Obratón» en el sector salud, enfocado en la atención al sector salud, con la culminación y entrega de 98 obras a nivel nacional.

Asimismo, se evaluó el 1×10 del Buen Gobierno, una plataforma de atención directa para el pueblo, que aborda prioritariamente los servicios públicos, y del que se informó sobre la atención de más de 7 millones de casos reportados por la ciudadanía. Del mismo modo, se revisó lo relacionado con la tercera edición de los Juegos Nacionales Comunales, que abarcarán los 5 mil 536 Circuitos.

T/CO