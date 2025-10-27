Vicepresidenta Delcy Rodríguez propone suspensión inmediata de acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago

Tras una reunión con los directivos de la industria energética del país, la vicepresidenta Ejecutiva y ministra del Poder Popular de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso la suspensión de los acuerdos gasíferos vigentes con Trinidad y Tobago.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez señaló que se elevó la propuesta al presidente Nicolás Maduro ante las acciones guerreristas impulsadas por la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, plegada a la agenda contra la nación Bolivariana por parte del gobierno de Estados Unidos (EEUU).

«Esta directiva, tanto del Ministerio como su operador PDVSA, han decidido proponer al presidente Nicolás Maduro la denuncia inmediata del Acuerdo Marco de Cooperación Energética entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela, que fue suscrito en el año 2015 con una vigencia de 10 años renovada automáticamente en febrero de este año por 5 años más», detalló.

Rodríguez explicó que el artículo 3 numeral 3 «da las competencias para que cualquiera de las partes denuncie este acuerdo (…) un acuerdo amplio en materia de cooperación energética, para el tratamiento de nuestros yacimientos conjuntos de gas, para infraestructura, para el desarrollo de la infraestructura, para ejecución de proyectos en materia de hidrocarburos, para monetización de proyectos de recursos conjuntos que tengamos».

«Estamos responsablemente proponiendo al Jefe de Estado denunciarlo de manera inmediata y en consecuencia entren en suspensión todos los acuerdos gasíferos que mantiene Venezuela con Trinidad y Tobago, un país hermano, vecino, con sólidos lazos históricos entre nuestras repúblicas, con sólidos lazos de amistad entre nuestros pueblos, pero que la nueva Primera Ministra de ese país ha decidido plegarse a la agenda guerrerista de los Estados Unidos para agredir a un pueblo hermano del Caribe, para agredir a Venezuela, para agredir a Colombia, para agredir a Sudamérica de una manera realmente sorprendente», fustigó.

REDACCIÓN MAZO