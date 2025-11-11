Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Venezuela alcanza 97% de abastecimiento nacional y consolida su recuperación económica

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó este martes que Venezuela alcanzó un abastecimiento pleno del 97% con producción nacional, reflejo —dijo— del avance sostenido de un “circuito virtuoso” basado en el impulso de la industria interna y la sustitución de importaciones.

Durante su participación en la 9ª edición de Radiografía del Retail, Rodríguez explicó que este modelo ha permitido sustituir importaciones no por escasez, sino por el aumento de la producción local de rubros esenciales como arroz, maíz, aceite, pastas, azúcar y medicamentos. Agregó que esta política ha generado un ahorro significativo en divisas, reduciendo en casi 6% las importaciones durante 2025.

La alta funcionaria resaltó que el sector alimentos avanza con fuerza en exportaciones no petroleras, contribuyendo a la diversificación económica. En ese contexto, exhortó a los representantes del sector comercial a fortalecer la promoción de los productos “Hecho en Venezuela”, como parte del impulso al consumo interno.

Rodríguez destacó además el crecimiento del consumo nacional en bolívares (40%) y el incremento del 20,63% en las operaciones con tarjetas bancarias en lo que va de año, junto con una cartera de crédito 2025 que alcanza su punto más alto desde 2016, con un crecimiento de 11,2% en los últimos 12 meses.

“Con humildad, pero con seguridad, podemos decir que Venezuela ha derrotado la guerra económica y psicológica que enfrentó en los últimos años”, afirmó. Concluyó asegurando que el país continúa su senda de crecimiento y recuperación con justicia social, preparándose —dijo— “para unas Navidades felices y un 2026 de éxito y prosperidad para todo el pueblo venezolano”.

T/CO