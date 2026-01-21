Vicepresidenta (E) Delcy Rodríguez entrega dos aulas de la Unidad Educativa Nacional José Ángel Lamas de Cabimas

Desde la popular parroquia caraqueña La Vega, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, en un pase satelital, hizo entrega de dos aulas para la comunidad estudiantil de la Unidad Educativa Nacional José Ángel Lamas, ubicada en el barrio El Carmen, de la parroquia Jorge Hernández, del municipio Cabimas del estado Zulia, en la que aseguró que el Gobierno Bolivariano «está en el fortalecimiento de la democracia comunal, de la acción comunal, de la intervención comunal en la vida de Venezuela».

En el territorio comunal «El Sueño de Chávez l», el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, recibió el pase e indicó que las «576 Comunas y Circuitos Comunales del estado Zulia han ejecutado más de 2 mil 300 proyectos y uno de ellos es la Escuela Básica Nacional José Ángel Lamas».

Al respecto, el vocero Adolfo Laguna explicó «hoy estamos entregando 7 espacios rehabilitados de esta unidad educativa. Se hicieron los trabajos de intervención de la parte superior de la platabanda de 500 metros cuadrados y los embellecimientos de las paredes interna y externa, Presidenta. Posteriormente, se hicieron también las intervenciones superiores internas que fueron el revestimiento antisísmico de las instalaciones de esta sala educativa, así como la intervención menor del piso de esta aula escolar para la suprema felicidad».

La intervención del plantel educativo también contempló la instalación de cielo raso, trabajos de iluminación, climatización de las aulas; y pintura y embellecimiento del área del patio central. Este centro educativo atiende a una población de 25 mil 896 habitantes de la comunidad, representadas por 9 mil 397 familias. A su vez, están conformados 22 Consejos Comunales.

La Mandataria Encargada concluyó en su intervención destacando la importancia de seguir «avanzando con la democracia popular, con la democracia desde las bases del pueblo»; al tiempo que invitó a seguir «rigiendo los destinos de Venezuela junto al pueblo».

T/Con informacion de Prensa Presidencial