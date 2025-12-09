Vicepresidenta Ejecutiva destaca avances económicos y cohesión nacional en cierre de año

La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que todos los sectores productivos del país muestran señales de crecimiento, al presentar un balance positivo sobre el desempeño económico de 2025.

Explicó que la diversificación de la producción ha sido clave para enfrentar los efectos del bloqueo económico y las amenazas externas en la región caribeña.

En el marco de la sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva, presidida por Nicolás Maduro, Rodríguez reconoció el papel de empresarios y trabajadores, resaltando el “esfuerzo de cohesión y unión nacional” que ha permitido mitigar los impactos de lo que calificó como una guerra multiforme contra la nación.

La vicepresidenta también celebró la reciente inclusión del joropo en la lista de Patrimonios Culturales Inmateriales de la Humanidad de la UNESCO, señalando que el verdadero patrimonio de Venezuela son sus ciudadanos. “Con sacrificio y compromiso, los venezolanos y venezolanas han superado los momentos más difíciles del bloqueo y han convertido la unión productiva en un resultado positivo para la patria”, expresó.

Finalmente, Rodríguez subrayó que el Consejo Nacional de Economía concluye el año con resultados alentadores. “Venezuela puede mostrar al mundo que su pueblo sigue apostando por el futuro, con esperanza y con la firme convicción de garantizar el bienestar de las próximas generaciones”, concluyó.

