Vicepresidenta Rodríguez: 177 ferias navideñas estarán desplegadas en todo el país

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, celebró el inicio oficial de la Navidad en el país, con el propósito de cultivar alegría, paz y felicidad en los hogares venezolanos.

“Es tiempo de celebrar la unión, la paz y la alegría que nos caracteriza. Con las 177 ferias navideñas desplegadas en todo el país, mostramos la fuerza de nuestra economía comunal, emprendedores, artesanos, productores y comerciantes”, expresó Rodríguez a través de un material audiovisual publicado en su canal Telegram.

Agregó que “el ingenio de más de mil 500 expositores que desde deliciosas hallacas, hasta arte, textiles, pinturas, calzados y decoración navideña exhiben lo mejor de lo hecho en Venezuela”.

Finalmente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que “unidos, sigamos construyendo el camino del crecimiento y la felicidad de nuestro pueblo. ¡Feliz Navidad!”.

F/VTV