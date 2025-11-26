Vicepresidenta Rodríguez a Estados Unidos: “El camino no es enviar barcos para tomar nuestras reservas ni amenazarnos militarmente”

La vicepresidenta Ejecutiva de la República y ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles el acto de salutación y bienvenida a los estudiantes de los Programas de Formación de la Universidad Venezolana de Hidrocarburos, a quienes encomendó la defensa de la política energética nacional.

Durante su intervención, Rodríguez denunció que sectores extremistas opositores, liderados por María Corina Machado, tienen negociada la entrega del petróleo, el gas y otros recursos estratégicos del país a intereses extranjeros en caso de asumir el poder. «Tienen que conocer la historia bien para saber que ustedes van a ser los guardianes y las guardianas del futuro de nuestra política petrolera. Les toca a ustedes la defensa porque a nosotros, en este afán de defender nuestros recursos, defender nuestra historia, defender nuestra Venezuela Bolivariana, no nos van a derrotar, eso se lo podemos asegurar», expresó.

La funcionaria enfatizó que el pueblo venezolano es indestructible y que la defensa del país debe realizarse de acuerdo con la ley internacional y la cooperación. «Llegó la hora de defender y de derrotarlos a ellos definitivamente, que entiendan que el camino es otro, que el camino no es enviar barcos para tomar nuestras reservas ni amenazarnos militarmente. No, ese no es el camino», señaló en referencia al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Rodríguez recordó que Venezuela mantiene relaciones con empresas energéticas de África, Asia, Europa e incluso Estados Unidos, citando el caso de Chevron, que tiene más de 100 años de operaciones en el país. «La manera es la cooperación, la manera es que ellos paguen conforme a los convenimientos comerciales que heredamos con una política de impuesto, de regalía, de división de dividendo. No el entreguismo», afirmó.

T/CO