Vicepresidenta Rodríguez: Campos petroleros venezolanos están en plena producción

La vicepresidenta Ejecutiva de la República y ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, anunció este jueves en la inauguración de la III edición de ExpoFedeindustria en Caracas que los campos petroleros de Venezuela se encuentran «en plena producción».

Rodríguez destacó el trabajo de las refinerías Petro Boscán, Petro Piar, Petro Independencia, Petro Regional del Lago, Petro Sucre, Petro Quiriquire, Petro Junín y Cardón IV. La Vicepresidenta enfatizó que los trabajadores de PDVSA «mantienen su plan de producción» a pesar de las medidas coercitivas unilaterales que afectan tanto a PDVSA como a sus socios.

En referencia a los compromisos con empresas petroleras extranjeras y las amenazas de Estados Unidos, Rodríguez subrayó que Venezuela no reconoce «esas medidas de licencia o no licencia» impuestas por EEUU. Afirmó que el ordenamiento jurídico nacional no las ampara y que el gobierno venezolano mantiene y respeta los acuerdos suscritos con los socios de estas empresas mixtas para asegurar la producción.

T/CO