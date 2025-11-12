Vicepresidenta Rodríguez: CBBI y PSUV hacen fuerza popular para defender a Venezuela

La conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) y la reorganización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) están «haciendo fuerza popular para la defensa de Venezuela», así lo aseveró la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, desde una asamblea en la comunidad de la parroquia La Pastora, en la ciudad de Caracas

Rodríguez exaltó que con estas acciones la nación entra en una nueva etapa «para garantizar nuestro futuro, de eso no tengamos duda, para la paz, el desarrollo y la felicidad social». Asimismo, destacó que los comités consolidan la «democracia; la dirección es colectiva para tener verdaderas células de defensa de nuestro país».

«Estas asambleas lo que le dicen al pueblo venezolano es que sumémonos para seguir avanzando en nuestro país, para continuar consolidando la democracia participativa», hacen un ejercicio profundo de la democracia participativa y protagónica que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, «que establece que Venezuela tiene actores y protagonistas que tienen incidencia indirecta en la vida nacional».

Explicó que ante la amenaza que representa el Gobierno de los Estados Unidos, «Venezuela debe estar preparada para defender su país, nuestra soberanía (…) porque solo recibimos órdenes del pueblo venezolano que está bien organizado, que está bien fusionado, que hay una poderosa unión popular, que se traduce en una unión popular-militar-policial para la defensa integral de la nación».

VTV