Vicepresidenta Rodríguez en Consejo Nacional de Defensa: Jamás seremos colonia de ningún imperio

“Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio del tinte que sea”, expresó la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en cadena nacional.

Durante un encuentro de emergencia del Consejo Nacional de Defensa, en Caracas, con los altos cargos de los Poderes Públicos, el alto mando militar de la nación y de los organismos del Estado venezolano, Rodríguez informó que se ha entregado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de conmoción externa, firmado por el propio presidente Nicolás Maduro Moros, para que otorgue el respaldo constitucional tal como lo establece la Constitución Bolivariana y proceder a los pasos siguientes.

“El decreto, ya fue suscrito por el único presidente de Venezuela, porque hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moros”, ratificó, exigiendo a las autoridades de EE.UU. la liberación del Mandatario Nacional y su esposa, la primera dama, Cilia Flores.

“Porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se lo harán pagar, no tenemos ninguna duda, ya el pueblo venezolano lo ha dicho, deben estar en el basural de la historia y el pueblo venezolano consciente, ha encendido el fuego sagrado de la patria, y está indignado por lo que es el secuestro, ilegal e ilegítimo y el ataque criminal”.

Recordó que la defensa de la Constitución, la libertad, la democracia y la Revolución es un aprendizaje que dejó el Comandante Hugo Chávez Frías.

“Estamos decididos a la libertad; lo que se le está haciendo Venezuela es una barbaridad que violenta todo mecanismo del sistema derechos humanos internacional, que violenta y configura delito, que ningún bloqueo pretenda quebrar la voluntad de este pueblo”, expuso, al recordar que hace dos días el presidente Maduro en una entrevista televisada ratificó la disposición de su gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva. “Y la respuesta ha sido esta agresión que viola flagrantemente el artículo uno y dos de la carta de las Naciones Unidas”.

Invitó al pueblo venezolano a seguir en las calles, unidos como un solo cuerpo, a defender a Venezuela, cuna del hombre más grandioso que ha conocido la historia universal. Esta Venezuela donde nació Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Rafael Urdaneta, el gran Mariscal de Ayacucho, nuestros héroes y heroínas, “de los mártires que se han sembrado en esta tierra sagrada para defender a un pueblo que no se entrega, de un pueblo que no se rinde y que jamás va a ser colonia de nadie ni de antiguos imperios ni de nuevos imperios ni imperios en decadencia”.

