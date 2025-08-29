Vicepresidenta Rodríguez desmiente EEUU: El cartel de drogas está en el norte

A través de un mensaje publicado en su canal de Telegram, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, afirmó este viernes que el verdadero cartel de droga está en el norte, como respuesta contundente ante las infames declaraciones de Estados Unidos sobre presuntas vinculaciones del Gobierno venezolano con el tráfico de drogas.

La declaración fue realizada a través de un video publicado en su canal de Telegram donde la alta funcionaria citó el informe mundial de drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

En el audiovisual, reflejan que el 87% de la droga que se produce en Colombia se moviliza a través de las Rutas del Pacífico con dirección a Estados Unidos y Colombia.

Asimismo, revelan que 8% de la producción de la droga en Colombia sale por las Costas del Caribe y la Guajira colombiana. Además, mencionó que 5% de la producción de estas sustancias ilícitas se intenta movilizar a través del territorio venezolano con destino a las Islas del Caribe y Europa.

“El cartel está en el norte, no en Venezuela”, concluye el audiovisual.

En días pasados, la vicepresidenta Rodríguez expresó que “Estados Unidos es el cártel de drogas más grande del planeta”, refiriéndose a que operan una red a gran escala de lavado de capitales que sustenta económicamente el negocio del narcotráfico a nivel internacional.

El Gobierno Bolivariano mantiene sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, que ha permitido la incautación de más de 50.000 toneladas de droga desde comienzos de este año.

F/VTV