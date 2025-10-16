Vicepresidenta Rodríguez desmiente «fake» y ratifica legado histórico bolivariano

“Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes: ¡Juntos y unidos junto al presidente Maduro, consolidando el camino de Chávez! ¡No han podido ni podrán!”, respondió la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, al mostrar una foto «selfie», tomada junto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con lo que desmiente a medios internacionales que pretenden publicar mentiras y carroña mediática contra el Gobierno nacional.

“¡FAKE! Otro medio que se suma al basural de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña”, divulgó en su canal de Telegram, al desnudar el embuste publicado por el diario gusanero ‘Miami Herald’, en el que supuestamente la acusan a ella y al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, de un plan “secreto” con Estados Unidos (EE.UU.) para negociar una transición sin el mandatario nacional.

“La Revolución Bolivariana cuenta con un alto mando político militar, compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo”, escribió en el mensaje inicial, donde adjunta la falsa publicación que la derecha mayamera intenta pasar como un trabajo periodístico.

“¡Nada nos apartará del camino en la defensa irrenunciable de los derechos de Venezuela y de nuestro digno legado histórico bolivariano! ¡Venezuela unida está venciendo!”, concluyó.

T y F/ VTV