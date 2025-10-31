Vicepresidenta Rodríguez destaca avances del motor agroalimentario y «garantiza el pleno abastecimiento para la época decembrina»

La vicepresidenta Delcy Rodríguez resaltó este jueves que el motor agroalimentario ha tenido un avance positivo en sus diversos rubros, al tiempo que agregó que está garantizado el abastecimiento para la temporada de Navidad. «Hemos hecho un balance con avances importantes, crecimiento en todos los rubros alimenticios, también en los productos del mar (…) Y lo más importante, garantizar el pleno abastecimiento y sobre todo para la época decembrina para la satisfacción alimenticia de los venezolanos», dijo Rodríguez.

La alta funcionaria indicó que en la reunión con «el motor agroalimentario de los 13 motores productivos de la economía» también participó «el equipo de finanzas como de comercio nacional viendo el buen desarrollo comercial de todos los alimentos que se producen en el país».

Entretanto, resaltó que en el tercer trimestre de este año el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,71 %, mientras que el sector alimenticio se incrementó en un 6,11 %.

«Venezuela liderando el crecimiento regional (…) el motor agroalimentario avanzando y galopando», aseveró.

Al finalizar, reiteró que el país ha venido «venciendo las dificultades», a la par que enfatizó que «no hay bloqueo, amenaza ni agresión que pueda con Venezuela, lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando».

T/Agencia