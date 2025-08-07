Vicepresidenta Rodríguez destaca uso del Sistema 1×10 para distribuir recursos al pueblo

Con la plataforma del Sistema 1×10 del Buen Gobierno se distribuirán de manera óptima los recursos públicos hacia gobernaciones y alcaldías, y se tendrá mayor eficacia en la ejecución de los proyectos escogidos por el pueblo, informó este miércoles la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Durante la instalación del Consejo Federal de Gobierno (CFG), realizado en el Palacio de Miraflores con asistencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Rodríguez dio un parte informativo en el que adelanta que restan cinco meses de decisiones presupuestarias de este 2025, y estos recursos distribuidos a las gobernaciones y alcaldías de todo el país deben estar articulados en forma necesaria entre las instancias gubernamentales en conexión con esta plataforma del Buen Gobierno, para favorecer las necesidades populares.

Rodríguez llamó a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas a entender que el nuevo escenario que plantea Venezuela es para escuchar las distintas visiones, además de ser un escenario donde el Poder Popular se consolide con una democracia directa y participativa.

De igual forma, detalló que un 53 % del impuesto al I.V.A. fue dirigido al financiamiento de las Consultas de Elección Popular, lo cual representa una conexión directa entre el ejercicio gubernamental y de gestión con las necesidades del pueblo. La alta funcionaria gubernamental del Gobierno Bolivariano aseguró que con las últimas elecciones celebradas en el país se marca una nueva coyuntura política.

“Le damos la bienvenida a la CFG (…) tenemos un sistema de recaudación tributaria que la ponemos ante ustedes y llamamos a todos en que este es un nuevo escenario planteado por Venezuela, es para que el Poder Popular se consolide, y tal como dijo el presidente Maduro, es un ‘Big Bang’ de la democracia participativa y directa, que hizo que ustedes sean gobernantes en sus municipios y estados”.

T y F/ VTV