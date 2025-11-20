Vicepresidenta Rodríguez entregó el Premio Nacional de la Historia 2025

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves la entrega del Premio Nacional de la Historia 2023-2025, en el marco del Día Nacional de la Historia Insurgente y de los Derechos Soberanos del Pueblo Venezolano.

El reconocimiento fue otorgado a investigadores, docentes y cultores que han dedicado su trayectoria a resguardar la memoria histórica del país.

Durante el acto, Rodríguez felicitó a los galardonados y destacó el valor de su labor en la construcción de la identidad nacional.

Señaló que la preservación de la historia es un compromiso con la conciencia colectiva. “Me complace profundamente haber entregado este reconocimiento”, expresó.

La Vicepresidenta resaltó que los 121 trabajos presentados en la convocatoria dan cuenta del esfuerzo por mantener viva la memoria del pueblo venezolano.

Agregó que la historia insurgente reivindica a quienes han luchado por la independencia, la soberanía y la autodeterminación. “No es la historia de los cobardes; aquí está la historia de los insurgentes”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos (CNEH), Omar Hurtado Rayugsen, anunció algunos de los premiados del periodo 2023-2025, entre ellos Dulce Marrufo, Guillermo Carmona, José Manuel Hermoso, Marco Venot, Santos Luzardo Aponte y Alexandra Mulino.

