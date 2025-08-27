Vicepresidenta Rodríguez fortalece cooperación con la India en áreas estratégicas

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, se reunió con el embajador de la República de la India en Venezuela, Sr. P.K. Ashok Babu, para revisar el mapa de cooperación en áreas como la energía, ciencia y tecnología, financiera, transporte y ecología, para seguir con el impulso y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con esta importante potencia y miembro de los BRICS.

Durante el encuentro, ambas autoridades evaluaron mecanismos para ampliar el alcance de los acuerdos bilaterales, con énfasis en sectores productivos y de innovación. Rodríguez informó a través de su canal de Telegram que “Venezuela y la India avanzan juntas en el desarrollo sostenible a favor de nuestros pueblos, bajo los principios del respeto mutuo y la complementariedad”.

Vale mencionar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante los primeros meses del año 2025 reafirmó el compromiso de su Gobierno con la nación asiática, al destacar que la inversión de la India en el sector energético venezolano registra una proyección de crecimiento y subrayó que el objetivo es construir un mapa de trabajo conjunto cada vez más completo, que permita fortalecer los vínculos económicos y tecnológicos.

Desde 1959, Venezuela e India mantienen relaciones diplomáticas caracterizadas por la cooperación comercial, el respeto mutuo y la complementariedad. A lo largo de más de seis décadas, ambas naciones desarrollan iniciativas conjuntas en áreas como salud, cultura, agronomía y economía, con resultados sostenidos en beneficio de sus pueblos.

T/VTV