Vicepresidenta Rodríguez: Hermandad Rusia-Venezuela está cada día más consolidada

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que la relación estratégica entre Venezuela y Rusia atraviesa uno de sus momentos más sólidos, al destacar que la cooperación bilateral continúa ampliándose en distintos ámbitos para el beneficio de ambos pueblos. Sus declaraciones se produjeron durante la XIX Reunión Intergubernamental Rusia-Venezuela.

“No tengamos duda de que Rusia y Venezuela seguiremos batallando conjuntamente y el mejor camino es el que hemos tomado: la cooperación”, expresó durante su intervención, al subrayar que el trabajo conjunto entre ambos gobiernos se mantiene como una línea firme de acción diplomática.

Rodríguez señaló que en esta edición del mecanismo intergubernamental se suscribieron acuerdos “muy positivos”, orientados al desarrollo compartido. Explicó que estos instrumentos serán activados “lo más pronto posible”, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro para acelerar proyectos en áreas estratégicas.

La vicepresidenta agradeció a la Federación de Rusia por su constante solidaridad con Venezuela, especialmente en contextos de dificultad. “Rusia siempre podrá contar con Venezuela, como yo sé que Venezuela cuenta con Rusia. En los momentos de dificultad se conocen los verdaderos amigos”, afirmó, antes de resaltar que ambos países sostienen “una hermandad cada día más consolidada y más fortalecida”.

Asimismo, reiteró que Venezuela mantendrá su participación activa en la construcción de un orden mundial basado en la cooperación y el respeto mutuo. Apostó por un escenario internacional sin hegemonismos, donde prevalezcan el derecho internacional y la búsqueda de soluciones globales conjuntas.

Rodríguez también destacó la convergencia entre las propuestas de Rusia, Venezuela y China para impulsar iniciativas que garanticen la paz, la estabilidad y un sistema de relaciones internacionales equilibrado, inclusivo y orientado al bienestar de los pueblos.

