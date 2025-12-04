Vicepresidenta Rodríguez presentará Ley de Presupuesto 2026 ante la AN

Durante la sesión plenaria de este 04-Dic, la Asamblea Nacional (AN) tendrá en el orden del día la presentación y discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026 y el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico y Financiero 2026, de acuerdo con la normativa del Parlamento. La sesión está pautada para las 2:30 p.m.

En el primer punto se otorgará el derecho de palabra a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien presentará los proyectos para el ejercicio económico y financiero 2026, de conformidad a lo consagrado en el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, se realizará la discusión de Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026 y del Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de Interior y Debate de la AN.

Estos proyectos marcan el inicio del debate legislativo que definirá el marco económico y financiero de la nación para el próximo año 2026, siendo de vital importancia para la planificación y ejecución de políticas públicas.

T/VTV