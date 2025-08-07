Vicepresidenta Rodríguez reafirma apoyo a la Industria Nacional

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ratificó el compromiso del presidente Nicolás Maduro con el impulso a la producción y la industria nacional, durante una visita a la empresa Calzados Discovery, ubicada en el sector La Silsa del 23 de Enero.

«Ratificamos el compromiso del presidente Nicolás Maduro Moros de acompañar e impulsar a su máxima capacidad la industria y la producción nacional, en el marco de las políticas para la sustitución de importaciones y la transformación de nuestro modelo económico», expresó Rodríguez a través de su canal de Telegram, donde compartió un audiovisual de la jornada.

La vicepresidenta destacó que Calzados Discovery, situada en la popular parroquia caraqueña, fabrica «zapatos colegiales y deportivos para el Plan Escolar y el Plan Z, así como calzado industrial y de seguridad para organismos públicos y privados».

Resaltó que la empresa utiliza materiales nacionales, tecnología de punta y trabaja en sinergia con unidades productivas de la comunidad.

Rodríguez enfatizó que «esta empresa fortalece los encadenamientos con la economía comunitaria y es una muestra de que ningún bloqueo criminal puede detener el desarrollo y avance de Venezuela».

T/CO