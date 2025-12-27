Vicepresidenta Rodríguez sostuvo reunión con el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales

Este viernes, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, lideró una reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, en la que se evaluaron los principales objetivos alcanzados en el país, en los ámbitos económico y social durante el 2025.

Durante la actividad, se resaltó el incremento de la economía sostenida, el fortalecimiento del Estado Comunal y la consolidación de las Grandes Misiones de Nueva Generación, producto de las políticas públicas emanadas por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, con el fin de continuar superando las consecuencias del bloqueo criminal.

Asimismo, el Ejecutivo Nacional reafirmó su compromiso de reforzar estos avances y seguir trabajando en pro del bienestar social del pueblo y el desarrollo integral de la nación.

T/Agencia