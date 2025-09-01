Vicepresidenta Rodríguez supervisa producción de aceites y lubricantes en Pdvsa Vassa

La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una visita técnica a las instalaciones de PDVSA Vassa, empresa estatal dedicada a la fabricación de aceites, lubricantes y productos acuosos, esenciales para el funcionamiento del parque automotor nacional.

Durante la jornada, evaluó los procesos operativos y el plan de producción que sostiene el encadenamiento industrial del país. “En recorrido por las instalaciones de VASSA, empresa de aceites, lubricantes y acuosos de PDVSA, supervisamos el plan y los procesos productivos de esta empresa clave para el parque automotor y base del encadenamiento industrial del país”, informó Rodríguez a través de su canal de telegram.

La supervisión incluyó revisión de inventarios, capacidad instalada y articulación con otras entidades del Estado. Vassa, como filial de PDVSA, forma parte del sector petroquímico nacional y abastece insumos fundamentales para los sectores automotriz, industrial y pesquero. Su operatividad contribuye directamente a la soberanía energética y a la reducción de importaciones, en línea con los objetivos del Ejecutivo Nacional para fortalecer el aparato productivo.

En este contexto, Rodríguez destacó que “con la visión estratégica del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el compromiso de los trabajadores, el Motor Hidrocarburos avanza con eficiencia para garantizar la buena marcha de la industria energética y posicionar a Venezuela en el mercado internacional”.

La producción nacional de lubricantes representa un componente clave en la recuperación económica del país, al garantizar el suministro interno y reducir la dependencia de proveedores externos. El fortalecimiento de empresas como Vassa permite consolidar capacidades industriales propias y avanzar hacia un modelo productivo soberano.

F/VTV