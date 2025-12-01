Vicepresidenta Rodríguez: “Venezuela está en una gesta en defensa de su soberanía”

La vicepresidenta ejecutiva de la República y dirigente nacional del PSUV, Delcy Rodríguez, afirmó que Venezuela atraviesa “una gesta en defensa de su país y de su soberanía”, en medio de lo que definió como una nueva fase de reingeniería política y organizativa para la protección de la Patria. Sus declaraciones se produjeron durante la marcha de juramentación de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales.

Rodríguez sostuvo que el pueblo venezolano se mantiene cohesionado frente a las presiones externas y al bloqueo económico. “Hoy Venezuela está en una gesta en defensa de su país, en defensa de la soberanía, en defensa de sus recursos, y este partido se ha reinventado para esta nueva etapa”, expresó al referirse a la estructura renovada del PSUV.

La vicepresidenta destacó el papel del partido en momentos de tensión política y económica, al afirmar que la organización “siempre ha estado al frente para defender a nuestro país en las peores coyunturas, pero siempre junto al Pueblo”. Según dijo, esa cercanía es la base de la nueva fase organizativa que impulsa la militancia.

También advirtió sobre las estrategias del “imperio norteamericano”, que han buscado históricamente apropiarse de los recursos naturales de las naciones soberanas. Frente a ese escenario, aseguró que Venezuela afina mecanismos para resguardar su riqueza energética.

Rodríguez insistió en que la defensa de los recursos estratégicos será un eje fundamental de la acción política en los próximos meses, en el marco de lo que denominó una etapa de consolidación y resistencia nacional.

T/CO