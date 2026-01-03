Vicepresidenta Rodríguez: ¡Venezuela exige la inmediata liberación del Presidente Maduro y su esposa!

Este sábado, 03 de enero, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, manifestó que Venezuela exige la liberación inmediata del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, tras ser capturados por Estados Unidos (EE.UU.) luego de una agresión militar contra el país.

«Exigimos la inmediata liberación del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores; el único presidente de Venezuela, es el presidente Nicolás Maduro», manifestó durante la reunión del Consejo de Defensa de la Nación.

Asimismo, recordó que Venezuela ya había advertido que estaba en curso una agresión contra el país bajo falsas excusas y pretextos. Además, afirmó que esta acción militar sin precedentes que lanzó EE.UU. contra Venezuela, “constituye una terrible mancha en las relaciones bilaterales”.

Apuntó que el objetivo verdadero del ataque perpetrado por los EE.UU. es hacerse de los recursos de Venezuela. “He allí el objetivo verdadero y la comunidad internacional debe saber que es así”, afirmó.

T y F/ REDACCIÓN MAZO