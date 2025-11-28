Vicepresidenta Rodríguez: Venezuela exporta café a 16 países y diversifica su mercado

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la producción de café en el país se incrementó 55% y la siembra de este rubro se ubicó en 250 mil hectáreas.

Durante su participación en el IV Encuentro Internacional de Café, Rodríguez señaló que en Venezuela «abastecemos el mercado nacional y la exportación que ha tenido un boom de crecimiento de más del 500%».

Manifestó que «hoy el pueblo venezolano puede decir con orgullo que gracias a la Unión Productiva Nacional, nosotros nos abastecemos en alimentos y ahora estamos en un proceso de exportación».

En este sentido, resaltó que el café cumple todos los atributos que el Presidente Nicolás Maduro «ha pedido en el nuevo modelo económico, que es un modelo económico diversificado».

«Estamos exportando a 16 países de nuestra región, del Caribe, de Asia, de África, de Europa, de los Estados Unidos. Bueno, estamos diversificando nuestros mercados», enfatizó.

Por su parte, ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, destacó que el sector integra a más de 60 mil familias campesinas en todo el país, consolidando un esfuerzo colectivo que ha permitido un crecimiento sostenido de la producción.

Heredia informó que este año la producción de café en Venezuela registró un aumento del 55 %, pasando de 4,2 a 4,7 millones de quintales, lo que garantiza una mayor satisfacción de la población y abre oportunidades de diversificación con más de 400 marcas de café venezolano. “Estamos consiguiendo café de extraordinaria calidad, reconocido por catadores internacionales bajo los más estrictos estándares mundiales”, afirmó.

El ministro invitó al Pueblo y de todo el país a participar en el encuentro, que incluye formación académica para los productores, exposición gastronómica, espacios para niños y actividades culturales. “A partir de las dos de la tarde está abierta la agenda del encuentro, con una programación maravillosa que contempla formación, gastronomía y cultura para el disfrute de todos”, señaló.

El IV Encuentro Internacional de Café reúne a más de 400 participantes del sector, junto con jueces y catadores internacionales.

T/CO, con información de El Mazo