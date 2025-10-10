Vicepresidenta Rodríguez: Venezuela y Rusia concentran el 24 % de la energía del planeta

A propósito del Foro Internacional del Gas celebrado en San Petersburgo, la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, envió un saludo especial al mandatario de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, y al pueblo ruso, por la realización de este evento, que sirve como plataforma para fortalecer la cooperación energética global y avanzar hacia un mundo multipolar.

Mediante un audiovisual publicado en su canal de Telegram, Rodríguez subrayó el papel estratégico de Rusia como la mayor potencia gasífera del planeta, y resaltó que, junto a Venezuela, ambas naciones concentran el 24 % de las reservas energéticas mundiales. “Es una de las grandes razones, especialmente Estados Unidos (EE. UU.) quiere apoderarse de los hidrocarburos del planeta, del petróleo, del gas, de Venezuela, de Rusia, de Irán, para sostener su dominio hegemónico en el mundo frente a ese nuevo mundo que se construye, que se erige y que tiene vanguardia en los países de los BRICS”.

La vicepresidenta también hizo referencia al proceso de desindustrialización que atraviesa Europa, y que sus industrias se han vuelto menos competitivas debido al alto costo del gas, consecuencia de la sustitución de Rusia como proveedor principal por EE. UU.

Además, enfatizó que Venezuela posee las mayores reservas de gas del hemisferio, “que tiene que ver con el crecimiento en la demanda de gas de América Latina y el Caribe, la proyección es de un 132 %. Nuestro hemisferio, sus reservas de gas, son un área extraordinaria para las inversiones, son áreas extraordinarias para oportunidades de desarrollo en materia de gas”.

Asimismo, las inversiones rusas en proyectos de gas costa afuera en Venezuela, consolidan la relación estratégica entre ambas naciones, “permitirá que nuestra relación estratégica energética se consolide, crezca y se proyecte hacia un futuro de felicidad para nuestros pueblos, con una mirada puesta en el porvenir de la felicidad de nuestros pueblos y de defensa de la soberanía energética de nuestros recursos hidrocarburos”, expresó.

Finalmente, la vicepresidenta Ejecutiva extendió sus mejores deseos para el desarrollo del foro.

T/VTV