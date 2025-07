Vicepresidenta: sobre la Guayana Esequiba no hay controversia sino ansias de robarla

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, precisó que cuando Venezuela nace como Capitanía General, el territorio de la Guayana Esequiba está incluido en la integridad territorial, lo que evidencia la pertenencia de la misma al país.

Tal señalamiento lo hizo durante su intervención en el foro realizado en la Academia Militar, en un encuentro con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde se realizaron diversas ponencias relacionadas con estrategia y soberanía.

«Es el título legítimo que tenemos de sobra para demostrar que ese territorio nunca le perteneció al imperio británico, realmente la línea del despojo es la de 1840, que es la que está donde casi se agarran 166.000 Km2, el 16 por ciento de nuestro territorio y comienza la historia del despojo y a crear artificiosamente la idea que hay una controversia sobre el territorio. No ha habido controversia, lo que ha habido es las ansias de robarse las riquezas» precisó.

Rodríguez señaló que es «írrito» el Laudo Arbitral de París y que Venezuela solamente se apega al Acuerdo de Ginebra de 1966 y por ende no reconoce a la Corte Internacional de Justicia.

«En el Laudo de 1899 Venezuela no tuvo participación, ni sus jueces, ni sus abogados. Los abogados de Venezuela eran los abogados estadounidenses que representaban los intereses de ellos, donde Venezuela queda chocada, molesta y solo le queda celebrar que no le dieron la libre navegabilidad por el río Orinoco. Venezuela queda rumiando, que no se sintió representada y sus intereses no estaban representados en esa sentencia arbitral».

La vicepresidenta señaló que lo que ha privado por parte de Guyana ha sido la mala fe. «La mala fe en una negociación es componente antijurídico. Guyana nunca tuvo intención de llegar a una resolución en base al Acuerdo de Ginebra, porque le decían que hay petróleo», expresó.

Asimismo, recordó como en el año 2015 se agudizaron los ataques contra el país, encabezados por Estados Unidos , Guyana y la empresa Exxon Mobil.

«Primer suceso- puntualizó- el descubrimiento de fama mundial de un gran pozo de petróleo en esa zona. Finalmente, la Exxon dice que hay un gran pozo» por lo cual los ojos del mundo se enfocan en ese hecho.

Recordó además el decreto de Barak Obama de declarar a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria» en 2015, cuando llega a la presidencia de Guyana, el militar David Granger, lo cual a juicio se concatena con los ataques hacia Venezuela.

Agregó que ahora la empresa Chevron se ha sumado a la «fórmula mágica» aplicada contra Venezuela.

Precisó que Venezuela no va a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional ni la sentencia que de allí emane, ya que es «la reedición del laudo de 1899» .

«La Corte Internacional de Justicia está buscando el título que nunca han tenido para ser los dueños de ese territorio y por eso se convierte en estratégico y fundamental » acotó.

Cabe destacar que durante el evento, también estuvo el canciller Yván Gil , quien afirmo que Venezuela ha desempeñado un papel fundamental, junto a naciones del Sur Global, en la resistencia contra las políticas imperialistas que amenazan el futuro de la humanidad.

T/CO