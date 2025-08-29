Vicepresidente del CNE por jornada de alistamiento militar: Nos encontramos en una nueva etapa para la defensa de la paz

El Pueblo venezolano quiere vivir en paz y por eso se ha sumado masivamente a la jornada de alistamiento militar, para enviar un mensaje al mundo y que se pronuncie sobre las amenazas contra nuestro país con el fin de que logre prevalecer la diplomacia de paz, aseguró el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero.

Desde la Plaza Bolívar en Caracas, Quintero aseguró que el Pueblo venezolano, históricamente, ha ejercido su soberanía a través del voto, pero ante las circunstancias ha tenido que pasar a una nueva etapa para defender la paz nacional.

«Hoy nos encontramos en una nueva etapa y la única forma que podamos mantener la paz es con la unidad nacional. Por eso estamos hoy en la calle exigiendo que se respete la voluntad del pueblo venezolano y (ratificando) que vamos a construir la paz en democracia. Siempre estaremos atentos a cualquier circunstancia para defender a nuestro país, la integridad territorial», enfatizó.

De igual manera, Quintero enfatizó la importancia de impulsar la diplomacia para asegurar la paz en América Latina y el Caribe.

Por su parte, el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, recalcó el llamado a los venezolanos a defender la Patria y hacer respetar nuestra soberanía.

«Aquí no hay, ni debe existir miedo. Lo que hay es valentía, tal y como nos enseñó Bolívar y nuestros próceres que recorrieron la América para darle libertad», enfatizó.

De igual manera, Amoroso felicitó la masiva participación de los hombres y mujeres del CNE quienes asistieron masivamente a sumarse a las filas de la Milicia Nacional Bolivariana.

REDACCIÓN MAZO