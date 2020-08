Vicepresidente Jorge Rodríguez ha superado el Covid-19 y se reincorpora a sus labores

El Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, informó este jueves que ha superado la infección por Covid-19.

A través de su usuario en la red social Twitter @jorgerpsuv el funcionario comunicó:

Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección x Covid 19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana. Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos. Comparto poema del chino Valera Mora, para la sonrisa pic.twitter.com/AqhBeijxVe

— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 27, 2020