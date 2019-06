Vicepresidente Jorge Rodríguez: Iván Duque es promotor de los golpes de Estado en Venezuela

El vicepresidente sectorial para Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, señaló que el presidente de Colombia, Iván Duque, es el promotor de los golpes de Estado en Venezuela pues está al servicio del imperio estadounidense.

Duque “¿Es un adivinador? No, no es un adivinador, es un promotor de golpes militares contra Venezuela, es un financista. Todo el aparato político de la oligarquía bogotana está al servicio de acciones agresivas contra la democracia y la constitución en Venezuela”, dijo el vicepresidente desde el Palacio de Miraflores durante una rueda de prensa, transmitida por Venezolana de Televisión.

Recalcó que algo que no entiende ni Duque ni su homólogo de Chile, Sebastián Piñera es que Venezuela cuenta con dos elementos con los que cuenta la Revolución Bolivariana para su protección que son: la moral, la unidad y la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa del país, y que el segundo elemento es la inteligencia no solo de los organismos que se ocupan de ese ámbito de la seguridad nacional, sino de la inteligencia que despliega cada soldado venezolano cuando factores desestabilizadores intentan contactarlos.

Rodríguez presentó lo que denominó “el hampograma” de los varios golpes militares, de los disturbios militares, de las acciones terroristas que debían ser desarrolladas entre los días 23 y 24 de junio. “Lo que no sabía Duque,lo que no sabía Piñera, lo que no sabía (Juan) Guaidó es que veníamos haciendo un seguimiento de inteligencia a todas estas operaciones desde hace 14 meses”, recalcó.

Destacó que tanto Duque como su homólogo chileno Sebastián Piñera, vaticinan eventos desestabilizadores en Venezuela al tiempo que mencionó las oportunidades en las cuales ambos mandatarios lo han hecho. “Como si tuvieran dotes de adivinación anticipan cada vez que existe un plan de golpe de estado, o cada vez que existe la intención aviesa de agredir la democracia venezolana”, aseveró.

Aseguró que las reuniones de planificación de todas esas acciones desestabilizadoras fueron infiltradas por factores patriotas. «Estuvimos en todas las reuniones para planificar los golpes de Estado», aseguró.

Precisó que en ese nuevo intento golpista estaba contemplado el asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro, de la primera combatiente, Cilia Flores y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón.

Texto/Sandra Izarra

Foto/VTV