Vicepresidente Ñáñez: Venezuela es un bastión moral y rompe el bloqueo cultural

Durante la clausura de la Segunda Edición de la Feria Internacional del libro de poesía Expoesía 2025, el vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, aseguró que «Venezuela está de moda» por ser un bastión moral a escala latinoamericana e internacional.

El funcionario destacó que el país avanza en la ruptura de los bloqueos, donde el comunicacional y cultural es el principal cerco que buscan imponer contra la nación. Asimismo, explicó que la nación mantiene sus valores y principios porque resiste, lucha y sale adelante ante los intentos de estigmatizar y borrar la nobleza de la venezolanidad; verdad que los imperios no han podido ocultar.

Como prueba de ello, el también ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, señaló que cuando Venezuela convoca a editores, poetas, artistas e intelectuales del mundo, estos muestran un interés superlativo. Los invitados caminan por las calles y las comunidades para conocer un país cultural y trabajador.

El alto funcionario mencionó que estos encuentros culturales sirven para lograr romper el bloqueo y construir lazos de amistad y hermandad; así como los lazos de la cultura y la poesía resultan, a su juicio, “irrompibles”.

“Acá estamos tejiendo amistades y tejiendo caminos para que Venezuela se conozca también por los grandes poetas, por las grandes mujeres que escriben, que piensan, que publican y que hacen arte en este país”, declaró Ñáñez.

El Vicepresidente enfatizó que estos espacios permiten que Venezuela se dé a conocer también por sus grandes poetas, las mujeres que escriben, piensan y hacen arte. Expresó su orgullo por la representación nacional y su admiración por la delegación latinoamericana presente.

F/VTV