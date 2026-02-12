Vicepresidente sectorial Cabello: 511 playas estarán aptas en todo el país estos Carnavales 2026

Este jueves, 12 de febrero, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, precisó que 511 playas estarán aptas en todo el país para el disfrute de los temporadistas en estos Carnavales 2026.

Durante el despliegue del Dispositivo Carnavales Seguros 2026 desde el estado Falcón, precisó que en la entidad contarán con un total de 122 playas aptas, “para recibir a los venezolanos, vengan de donde vengan”, agregó.

Precisó que este despliegue fue ordenado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no solo para garantizar la seguridad de los venezolanos y venezolanas, sino para también garantizar el disfrute de los Carnavales, que es una gran fiesta para todo el Pueblo.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para recordar que “no hay playas privadas, eso no existe en ninguna parte, las playas son del dominio público”. Al tiempo, invitó a la ciudadanía a reclamar en el caso de que le nieguen la estancia en cualquier playa.

“Aquí nadie es propietario de playa, las playas por Ley le pertenecen al Pueblo, al país, son del dominio público”, aseguró, al reiterar que estos espacios son para el disfrute de todos los venezolanos y venezolanas.

REDACCIÓN MAZO