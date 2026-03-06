Vicepresidente sectorial de Comunicación lideró reunión con el Sistema Nacional de Medios Públicos

A través de su cuenta en Instagram, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela, informó que sostuvo una reunión con presidentes y directores de televisión y radios del Sistema Nacional de Medios Públicos, a fin de reimpulsar las políticas comunicacionales conjuntas en favor de la identidad y soberanía venezolana.

“Reunidos con Presidentes y Directores de TV y radios del Sistema Nacional de medios públicos para consolidar el engranaje y reimpulso de políticas comunicacionales conjuntas en pro de la identidad, soberanía y bienestar de nuestra Venezuela”, escribió en la red social.

El encuentro también buscó la unificación de criterios y la aplicación de estrategias periodísticas para garantizar una cobertura informativa de calidad y adaptadas a las necesidades de la población venezolana.

Al respecto, el también ministro para Comunicación e Información mencionó que el eje central de la gestión pública sea la difusión de la verdad de manera oportuna y veraz, enfrentando los retos actuales en el ámbito comunicacional.

La actividad fue propicia, además, para abordar el tema de la estrategia comunicacional para la Consulta Popular Nacional 2026, cuya consigna “Aquí manda el pueblo”, busca promover la participación masiva en las 5.336 comunas de todo el país.

Además, se discutió también la construcción de una nueva narrativa y la adecuación tecnológica que permita optimizar el flujo informativo hacia el pueblo venezolano.

