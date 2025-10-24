Vicepresidentes Sectoriales verifican avances de las políticas públicas

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con los vicepresidentes sectoriales de Gobierno, en aras de revisar la agenda de trabajo y los avances en materia política, económica, social y seguridad que permitan consolidar estrategias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas.

En el encuentro, las autoridades abordaron la recuperación económica sostenida del país durante 18 trimestres consecutivo a través de los 13 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana.

Asimismo, hicieron seguimiento a las políticas públicas en el contexto del Plan de las Siete Transformaciones, para garantizar la máxima felicidad social. Además, revisaron la entrega de las más de 20 mil obras que se realizan en el país a través de la jornada de Obratón y el relanzamiento del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

En materia seguridad, los vicepresidentes sectoriales revisaron el desarrollo del Ejercicio de Defensa Costa Independencia 200, así como las acciones preventiva que se llevan a cabo en el país ante las fuertes precipitaciones.

En el encuentro participaron los vicepresidentes sectoriales: Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López; Jorge Márquez; Ricardo Menéndez y Gabriela Jiménez Ramírez.

T y F/ VTV