La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió a las víctimas y familiares de las distintas etapas de la violencia política en el país para agradecerles su incorporación a la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

En un emotivo encuentro la Presidenta Encargada reconoció el sufrimiento de quienes han padecido las consecuencias de la violencia, enfatizando su conexión personal con estas historias de dolor. «Nos conocemos hace tiempo, porque hemos estado muy cercanos a cada una de las causas», destacó Rodríguez, haciendo eco del sufrimiento de las familias afectadas, en el contexto de las protestas violentas de los años 2014 y 2017.

Rodríguez también hizo hincapié en que las manifestaciones de esos años no fueron actos pacíficos, sino que estuvieron marcadas por la violencia y el uso de armamento. Recordó a los funcionarios del Estado que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, defendiendo la seguridad y el orden público. «El hijo de la señora Zoraida es un ejemplo de tantos otros que perdieron la vida», afirmó, subrayando la necesidad de reconocer la complejidad y el dolor que rodea a estos eventos.

En un breve análisis de la historia política de Venezuela, la Mandataria Nacional Encargada identificó varios factores que han contribuido a la violencia política, incluyendo la exclusión social y económica; así como la exclusión política de aquellos con proyectos que amenazan la soberanía nacional.

La presidenta Encargada Delcy Rodríguez, durante la reunión, también reflexionó sobre las décadas de los 60 y 70, donde jóvenes soñadores luchaban por un país libre e independiente, enfrentándose a una clase política que había traicionado los ideales de la gesta del 23 de enero. Esta traición, a su criterio, cimentó la base de proyectos antinacionales que han afectado gravemente al país.

