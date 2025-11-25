Victoria abrumadora de la voluntad de paz arrojó la Consulta Nacional Popular del #23N

Como una Victoria abrumadora de la voluntad de paz y de la capacidad de decisión de los vecinos y vecinas en el país, calificó el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la jornada de Consulta Nacional Popular de este domingo, 23 de noviembre.

La información la dio a conocer durante el Consejo de Ministros, número 747, realizado en el Palacio de Miraflores con la invitación especial del Congreso Nacional de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios.

«Ese es el Estado Comunal, el verdadero Estado de la democracia participativa, el verdadero Estado social de justicia y derechos que contempla nuestra amada Constitución de 1999», fueron las palabras del Jefe de Estado para referirse al nivel organizativo y de participación del pueblo venezolano en esta jornada electoral por los proyectos de su comunidad.

A juicio del Mandatario nacional las 4 consultas anuales realizadas para elegir dos proyectos por cada comunidad del país es el verdadero «poder de los vecinos, es la eficiencia y eficacia para construir obras».

El Dignatario nacional manifestó sentirse feliz con la participación del pueblo en esta cuarta consulta. «Si ustedes agarran lo que nuestro pueblo, los vecinos y vecinas, nuestro liderazgo social de base (… Lo que el pueblo expresa, la madurez que tiene el pueblo, la inteligencia, la valentía, la claridad, usted allí hace una enciclopedia de la teoría política moderna de la humanidad. Ahí está el proyecto de la humanidad, ahí está el Bolivaranismo original, ahí está el verdadero humanismo», le expresó el presidente Maduro al ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.

T y F/Prensa Presidencial