Un video que generó el efecto opuesto al deseado: Las congresistas también bailan

Alexandra Ocasio-Cortez hizo historia en las últimas elecciones en Estados Unidos al convertirse en la mujer más joven en ingresar a la Cámara de Representantes. La joven demócrata juró su cargo ayer, con 29 años cumplidos en octubre pasado. Es tal su popularidad que desde las redes quisieron defenestrarla con un video. El efecto logrado fue el opuesto: el video se viralizó y generó muestras de simpatía hacia ella.

“Ésta es la comunista favorita de Estados Unidos comportándose como la cretina que es”, anunció una cuenta anónima de Twitter que publicó el video. En él se ve a una joven Ocasio-Cortez que remeda la escena de baile de una película de culto entre los adolescentes de los años 80: The Breakfast Club. Sin embargo, la filtración no generó muestras de rechazo, sino todo lo contrario. De hecho, es un simple video en el que baila.

La propia Ocasio-Cortez respondió en la red social con un video en el que amaga un paso de baile en la puerta de su despacho de representante. “Escuché que los republicanos creen que las mujeres que bailan son escandalosas. Esperen a que se enteren que las congresistas también bailan”, fue su respuesta en la red social.

Hija de madres puertoriqueña y padre norteamericano, Ocasio-Cortez se define como “radical” y sorprendió al ser electa por el 14º distrito del estado de Nueva York. “No me sorprende que los republicanos piensen que divertirse debería ser perjudicial o ilegal”, agregó en declaraciones a la prensa. “Que los responsables públicos bailen bien no es corriente, me alegro de ser uno de ellos”, cerró la joven legisladora, que destaca por sus críticas al presidente Donald Trump.

F/Pagina12

F/Captura del video