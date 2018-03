Bajo vigilancia armada se encuentra ‘Sudan’, el último rinoceronte blanco del norte en Kenia

La muerte de ‘Sudan’, rinoceronte blanco del norte de 45 años de edad, significaría que quedarían en el mundo solo dos hembras de su subespecie, las cuales viven junto con el macho en la reserva de Ol Pejeta en Kenia. Todos están bajo vigilancia armada las 24 horas, para mantener a raya a los cazadores furtivos.

Los tres animales fueron trasladados a esta reserva africana desde un zoológico de la República Checa, en un intento por alentarlos a aparearse y salvar la subespecie. No obstante, la edad de los ejemplares ha complicado el proyecto, y a pesar de los mejores intentos del equipo veterinario local, ninguna cría ha nacido.

So many people have supported the northern white rhinos since they arrived on Ol Pejeta in 2009, and we feel it is important to inform you that Sudan, the last male northern white rhino on the planet, is starting to show signs of ailing. pic.twitter.com/BMNTprww57

A finales del 2017, el anciano rinoceronte macho desarrolló una infección en una de sus patas derechas. Después de recibir el tratamiento se recuperó rápidamente, no obstante, sus cuidadores han descubierto que la infección ha regresado.

“Recientemente, se descubrió una infección secundaria y mucho más profunda debajo de la inicial”, explicó la reserva Ol Pejeta en un comunicado. “Ha sido tratada, pero preocupantemente, la infección tarda más tiempo en curarse, a pesar de los mejores esfuerzos del equipo de veterinarios [de Sudan] que le brindan atención las 24 horas, con todo lo que se puede hacer para ayudarlo a recuperar su salud”, reza el documento.

I had the privilege of spending today with this charming guy. He’s sick, but he’s trying really hard to feel better.

They say rhinos are just unicorns in disguise. Sudan is one of the most gentle creatures I’ve come across. #Rhinos #NorthernWhiteRhino #MostEligibleBachelor pic.twitter.com/4sloINgOEt

— Naomi Mutua 🐱🐾 (@AKenyanGirl) March 2, 2018