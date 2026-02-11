La Vinotinto Femenina sub-20 avanzó al hexagonal final del Sudamericano

La Vinotinto Femenina consiguió este martes un triunfo vital para avanzar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 tras vencer 2-0 a Paraguay, dando un paso importante en el certamen.

Los goles de Venezuela fueron obra de Genesis Hernández y Melanie Chirinos, ambos en el segundo tiempo.

En un primer tiempo trabado, las dirigidas por Ángel Hualde se mantuvieron ordenadas y tuvieron ocasiones que no inquietaron el arco guaraní, pero fue en el cierre del segundo tiempo que se destrabó el compromiso.

F/VTV